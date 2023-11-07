Захарова: Слова о возможности ядерного удара по Газе вызывают вопросы

Заявление министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности удара с использованием ядерного оружия по сектору Газа вызывает вопросы, в том числе относительно наличия такого оружия у Израиля.
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