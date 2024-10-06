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"Иностранные специалисты" докопались до русских подростков в камуфляжной форме, но дружинники быстро охладили их пыл

"Иностранные специалисты" докопались до русских подростков в камуфляжной форме, но дружинники быстро охладили их пыл

Avia.pro - СМИ Итак, вот вам классический сюжет: иностранные специалисты, они же наши «гости», решили устроить очередной сеанс по проверке крепости русского характера, и кому? Конечно же, подросткам в камуфляже, которые, казалось бы, ничем не нарушили спокойствие родного Вяземского городка.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Да , тебе как в русской поговорке: &quot;Ссы в глаза  - всё божья роса&quot;. Ты ник поменяй на &quot;Вова Бубенцов&quot;. Ты же продаёшь своих за &quot; тридцать серебряников&quot;, получаемых тобой в Администрации Президента (не будем наивными, если в Украине есть ЦИПСО, то почему бы не быть пропагандисткой службе в АП).  Скажи честно обществу размер оплаты, за строку.  Ты просто тролишь участников дискуссии фразой : &quot;А ты докажи, а ты представь факты&quot;. Учитывая это тебе бесполезно, что либо доказывать. Ты за деньги выполняешь другие задачи. Напоминаешь мне одного сокурсника. Захотел &quot;приколоться&quot; , сказал, что луна не вращается вокруг своей оси, и по этому повёрнута к земле одной стороной, ну типа как на карусели. Ему сказали, что в учебнике написано, что луна делает оборот вокруг своей оси за сутки.  Он в ответ это не правда, а ты докажи. Ему говорят, а на карусели хоть кресло к центру повёрнуто одной стороной, но оно находится над одной и той же точкой, относительно вращающегося центра. А луна движется относительно Земли. А сокурсник Всё своё, а ты докажи. Через минуту поняли, что он прикалывается, посмеялись и дальше байки травить. Чем ещё в колхозе заниматься в в &quot;день комбайнёра&quot;? Твои аргументы схоже с его. Возьми открой любой УП, хоть уголовный, хоть административный, хоть гражданский, раздел доказательство. С &quot;удивлением&quot; обнаружишь, что показания свидетелей и есть доказательство. И наче бы любой подозреваемый кричал в суде свидетелю: &quot; А ты докажи&quot;! Тебя слушать, этой фразой, так в Челябинске мигранты, студенты юридического колледжа не убивали русского парня. Собственно про себя ты всё сам знаешь, раскрывал твою сущность остальным членам дискуссии.
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