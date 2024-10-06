"Иностранные специалисты" докопались до русских подростков в камуфляжной форме, но дружинники быстро охладили их пыл

Георгий Корнев

Да , тебе как в русской поговорке: "Ссы в глаза - всё божья роса". Ты ник поменяй на "Вова Бубенцов". Ты же продаёшь своих за " тридцать серебряников", получаемых тобой в Администрации Президента (не будем наивными, если в Украине есть ЦИПСО, то почему бы не быть пропагандисткой службе в АП). Скажи честно обществу размер оплаты, за строку. Ты просто тролишь участников дискуссии фразой : "А ты докажи, а ты представь факты". Учитывая это тебе бесполезно, что либо доказывать. Ты за деньги выполняешь другие задачи. Напоминаешь мне одного сокурсника. Захотел "приколоться" , сказал, что луна не вращается вокруг своей оси, и по этому повёрнута к земле одной стороной, ну типа как на карусели. Ему сказали, что в учебнике написано, что луна делает оборот вокруг своей оси за сутки. Он в ответ это не правда, а ты докажи. Ему говорят, а на карусели хоть кресло к центру повёрнуто одной стороной, но оно находится над одной и той же точкой, относительно вращающегося центра. А луна движется относительно Земли. А сокурсник Всё своё, а ты докажи. Через минуту поняли, что он прикалывается, посмеялись и дальше байки травить. Чем ещё в колхозе заниматься в в "день комбайнёра"? Твои аргументы схоже с его. Возьми открой любой УП, хоть уголовный, хоть административный, хоть гражданский, раздел доказательство. С "удивлением" обнаружишь, что показания свидетелей и есть доказательство. И наче бы любой подозреваемый кричал в суде свидетелю: " А ты докажи"! Тебя слушать, этой фразой, так в Челябинске мигранты, студенты юридического колледжа не убивали русского парня. Собственно про себя ты всё сам знаешь, раскрывал твою сущность остальным членам дискуссии.