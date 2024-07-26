Торецкое направление: «клин» в тыл ВСУ вырос на километр, прогноз ситуации и скорый приговор всей линии

На этом направлении продолжается наступление российской армии. За последние сутки ВС РФ достигли два успеха: удалось пройти вперед внутри городской застройки в Железном и отбросить ВСУ из нескольких важных опорников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии