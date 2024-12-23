Данди – Росс Каунти – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Шотландии, 26 декабря 2024

В четверг, 26 декабря, сыграют Данди и Росс Каунти в рамках Чемпионата Шотландии по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.