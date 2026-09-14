Свет неоновых витрин: российские города охватил тренд на ностальгию

Сразу несколько российских городов стали привлекательнее для туристов. Новосибирск, Калуга и Иваново — теперь точки притяжения для тех, кого тянет в советское прошлое.
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Такое впечатление, что Россия не ведет СВО. И городам больше не на что собранные налогами деньги тратить. Да перечислите эти "лишние деньги", которые мэрам некуда девать, кроме как на переоформление рекламы, в фонд поддержки армии.