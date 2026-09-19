Британский идеал: как Ребекка Афолаби стала символом нового прочтения красоты

Когда речь заходит о конкурсах красоты, у многих в голове всплывает устойчивый образ: длинноногая блондинка с европейскими чертами лица, безупречной улыбкой и историей о том, как она мечтает о мире во всём мире.
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