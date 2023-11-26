Самый большой скандал в Севастополе за последнее время. Обрушилась недавно отремонтированная подпорная стена в самом центре города на Адмирала Октябрьского.
Подпорная стена
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Самый большой скандал в Севастополе за последнее время. Обрушилась недавно отремонтированная подпорная стена в самом центре города на Адмирала Октябрьского.
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