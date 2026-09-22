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9500 литров чистого воздуха в минуту: новый очиститель воздуха Xiaomi получил сразу шесть уровней фильтрации и УФ-обеззараживание

9500 литров чистого воздуха в минуту: новый очиститель воздуха Xiaomi получил сразу шесть уровней фильтрации и УФ-обеззараживание

Mijia Air Purifier 6C уже доступен в Китае Xiaomi начала продажи нового очистителя воздуха Mijia Air Purifier 6C, рассчитанного на небольшие и средние квартиры площадью до 68 м².

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