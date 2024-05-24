Российского поверенного в делах собрались вызвать в МИД Эстонии

После новости о том, что пограничники РФ могли демонтировать буи на реке Нарва Эстонский МИД 24 мая вызовет российского временного поверенного в делах после сообщений о том, что пограничники РФ якобы могли демонтировать буи на реке Нарва, разделяющие территории стран.