Свѧщенными числами считаются: 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144,360, 369. Это связано с Историей наших Первопредков и всего человечества Мидгард-Земли.
СВЯЩЕННЫЕ ЧИСЛА
Комментарии
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Владимир Плотников
Ваши "откровения" логично заканчивать словами, Господу помолимсяаааааа.
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17 час.
Михаил Сенников
бред, всем рулят медихлорианы. да прибудет с нами сила, юные подаваны! 🤣
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16 час.
Наталия Сорокина
Все цифры и все числа священные, потому как содействуют всем событиям и процессам во Вселенной, в том числе и на Земле. Это не относится к астрологии, это совсем другое.
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9 час.
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