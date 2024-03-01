Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Все цифры и все числа священные, потому как содействуют всем событиям и процессам во Вселенной, в том числе и на Земл...СВЯЩЕННЫЕ ЧИСЛА
  • Михаил Сенников
    бред, всем рулят медихлорианы. да прибудет с нами сила, юные  подаваны! 🤣СВЯЩЕННЫЕ ЧИСЛА
  • Владимир Плотников
    Ваши "откровения" логично заканчивать словами, Господу помолимсяаааааа.СВЯЩЕННЫЕ ЧИСЛА

СВЯЩЕННЫЕ ЧИСЛА

СВЯЩЕННЫЕ ЧИСЛА

Свѧщенными числами считаются: 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144,360, 369. Это связано с Историей наших Первопредков и всего человечества Мидгард-Земли.

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Комментарии
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Владимир Плотников
Ваши &quot;откровения&quot; логично заканчивать словами, Господу помолимсяаааааа.
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17 час.
Михаил Сенников
бред, всем рулят медихлорианы. да прибудет с нами сила, юные  подаваны! 🤣
Ответить
16 час.
Наталия Сорокина
Все цифры и все числа священные, потому как содействуют всем событиям и процессам во Вселенной, в том числе и на Земле. Это не относится к астрологии, это совсем другое.
Ответить
9 час.

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