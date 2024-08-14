В Камышлове у собачьего приюта обнаружена яма с мертвыми животными

В Свердловской области, недалеко от приюта для собак, была найдена зарытая яма с телами животных. Об этом сообщили представители общественной организации «Народный фронт», распространившие соответствующее видео.
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