Южная Корея заявила, что продолжает общаться с Россией

Сеул продолжает «необходимое общение» с российской стороной по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове и ради защиты своих компаний и граждан на территории РФ, заявили РИА Новости в МИД Южной Кореи.
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