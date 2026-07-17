Служебные собаки и правила безопасности: как прошел визит правоохранителей в лагерь «Радуга»

Безопасные каникулы: в тверском санатории «Радуга» прошел урок безопасности от полиции и спасателей. Летний отдых детей — период, требующий особого внимания со стороны правоохранительных органов и экстренных служб.
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