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Служебные собаки и правила безопасности: как прошел визит правоохранителей в лагерь «Радуга»

Служебные собаки и правила безопасности: как прошел визит правоохранителей в лагерь «Радуга»

Безопасные каникулы: в тверском санатории «Радуга» прошел урок безопасности от полиции и спасателей. Летний отдых детей — период, требующий особого внимания со стороны правоохранительных органов и экстренных служб.

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