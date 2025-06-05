В Тернопольской области судят 63-летнего украинца за негативные высказывания о ПЦУ

Украинская власть уже даже не стесняется демонстрировать, что созданная государством «Православная церковь Украины» является самой обыкновенной государственной структурой, которая пытается установить контроль над имуществом канонической Украинской православной церкви.
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