Ковальчук рассказал о наличии у России наработок для освоения Луны

Россия планирует освоить Луну и дальний космос, уже имеются научные разработки. Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с РИА Новости.
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