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Царьград

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Экспорт дизеля повысит доходность переработки

Экспорт дизеля повысит доходность переработки

Возобновление экспорта дизельного топлива улучшает экономику нефтяных компаний с высокой долей переработки, поскольку НПЗ снова получают возможность направлять часть продукции на внешний рынок по более высокой цене.

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