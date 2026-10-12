Экспорт дизеля повысит доходность переработки

Возобновление экспорта дизельного топлива улучшает экономику нефтяных компаний с высокой долей переработки, поскольку НПЗ снова получают возможность направлять часть продукции на внешний рынок по более высокой цене.
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