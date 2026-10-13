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Марк Тишман представит в Петербурге музыкальный моноспектакль «ЛИЦА. Эффект отсутствия»

Марк Тишман представит в Петербурге музыкальный моноспектакль «ЛИЦА. Эффект отсутствия»

Каждая из них звучит из уст главного героя как собственное переживание, как вопрос самому себе, как разговор с неким коллективным разумом.

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