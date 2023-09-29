25 историй о том, что отдавать вещи даром или продавать задешево — это всегда вынос мозга

Когда человек решает расхламить жилье и избавиться от каких-то ненужных вещей, у него всегда возникает дилемма: продать их или отдать даром? И понимает, что гораздо проще все выбросить, но превалирует жажда легких, пусть и небольших денег, а также желание помочь малоимущим.