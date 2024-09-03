«А на левой груди – профиль Сталина»: зачем жители СССР делали себе татуировку «вождя»

Сегодня мода на татуировки распространена настолько широко, что уже изрядно приелась. Всевозможные витиеватые рисунки всех цветов и стилей, покрывающие тела современной молодежи, в основном, выполняют чисто декоративную функцию, так что вызывают все меньше желания в них вглядываться, а тем более искать какой-то потаенный смысл.