"Это не показуха". В США потребовали заключить ядерное соглашение с Россией. Иначе Европу ждет катастрофа

НАТО и США должны провести переговоры с Россией, чтобы снизить риск ядерной эскалации, пишет TAC. С Москвой следует заключить договор, который гарантирует, что Киев не вступит в альянс, а альянс, в свою очередь, не станет размещать свои силы и инфраструктуру на Украине, подчеркивает автор статьи.