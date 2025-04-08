Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

921 подписчик

Расчеты FPV-дронов разведчиков Тульской дивизии ВДВ уничтожают укрытия ВСУ в приграничных районах Курской области

Расчеты FPV-дронов разведчиков Тульской дивизии ВДВ уничтожают укрытия ВСУ в приграничных районах Курской области

Расчет работает парой: первый номер подготавливает ударный дрон на оптоволокне к запуску, второй в это время производит разведку местности, выявляя цели противника для удара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх