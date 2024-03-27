Швейцарские банки закрывают счета гражданам с российским паспортом 

Несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством России и Швейцарии столкнулись с закрытием счетов, рассказал “Ведомостям” управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов.
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