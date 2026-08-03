Царьград Коллаж Царьграда В Госдуме заговорили об интеграции цыган в жизнь русского общества.
Мигрантов было мало. Теперь взялись за цыган. Депутату сказали прямо: "Остановитесь!"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Абсолютно пустой человек, никакой харизмы в нём нет и не было никогда. Как он там в ГД оказался, хотя там большинство Васильевы!
Ответить
1 м.
Гулька
Васильева - главного защитника всех преступников (мигрантов и цыган) гнать из Думы и из России поганой метлой! Пустобрех и ВРАГ народа России!
Ответить
1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Всё правильно не платишь налоги, тогда не поси не чего от государства. Это относится не только цыган, но других национальностей.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии