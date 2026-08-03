Мигрантов было мало. Теперь взялись за цыган. Депутату сказали прямо: "Остановитесь!"

Игорь Максаков Абсолютно пустой человек, никакой харизмы в нём нет и не было никогда. Как он там в ГД оказался, хотя там большинство Васильевы!

Гулька Васильева - главного защитника всех преступников (мигрантов и цыган) гнать из Думы и из России поганой метлой! Пустобрех и ВРАГ народа России!