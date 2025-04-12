Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию на 9 Мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается посетить Россию на 9 Мая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.