Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию на 9 Мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается посетить Россию на 9 Мая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.
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