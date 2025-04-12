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  • кромчанин
    Просто надо сопли и слюни вытереть.Лавров заявил о п...
  • Eduard
    Меня такая практика Росмии не нравится,кога пр грсударственнрму они ответить зарвавшимся карикам не желают,лучше свои...Американские шопо...
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Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию на 9 Мая

Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию на 9 Мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается посетить Россию на 9 Мая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.

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