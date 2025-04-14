"Маньяк" со спущенными трусами преследовал женщину в ленточном бору Барнаула

Она отметила, что у нее "вся жизнь промелькнула перед глазами" Жительница Барнаула рассказала в паблике "Барнаул 22", как в субботу днем, 12 апреля, ее преследовал неизвестный мужчина, когда она шла по лесу на работу - от шоссе Ленточный бор в сторону загородного комплекса "Золотая подкова".