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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Маньяк" со спущенными трусами преследовал женщину в ленточном бору Барнаула

"Маньяк" со спущенными трусами преследовал женщину в ленточном бору Барнаула

Она отметила, что у нее "вся жизнь промелькнула перед глазами" Жительница Барнаула рассказала в паблике "Барнаул 22", как в субботу днем, 12 апреля, ее преследовал неизвестный мужчина, когда она шла по лесу на работу - от шоссе Ленточный бор в сторону загородного комплекса "Золотая подкова".

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