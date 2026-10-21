Польские военнослужащие получили очередную партию танков K2GF Black Panther («Черная пантера»). Об этом 21 октября сообщило агентство вооружений Польши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Посольство России...
- На Украине крупне...
- Россия и Украина ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым