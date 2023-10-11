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Анкара начала переговоры об освобождении гражданских заложников, захваченных группировкой ХАМАС

Анкара начала переговоры об освобождении гражданских заложников, захваченных группировкой ХАМАС

Власти Турции проводят переговоры с палестинской группировкой ХАМАС по поводу освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников из числа гражданских, – передает в среду, 11 октября, телекомпания Al Jazeera.

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