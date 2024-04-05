Пресс-секретарь Чибиса: раненый губернатор до операции успел позвонить жене

Главе Мурманской области Андрею Чибису, которого прооперировали в связи с полученным им ножевым ранением, до операции удалось позвонить жене, чтобы успокоить ее, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии