О демографии нашей страны – без иллюзий Общеизвестно, что наше правительство предпринимает меры для того, чтобы повысить рождаемость в стране: это и материнский капитал, и некоторые иные льготы.
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О демографии нашей страны – без иллюзий Общеизвестно, что наше правительство предпринимает меры для того, чтобы повысить рождаемость в стране: это и материнский капитал, и некоторые иные льготы.
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