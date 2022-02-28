Миранчук отдал ассист через минуту после выхода вместо Бога. Алексей месяц не играл за «Аталанту»

Алексей Миранчук отдал голевой пас через минуту после выхода на поле в игре с «Сампдорией». Российский полузащитник «Аталанты» заменил вингера Жереми Бога в матче 27-го тура Серии А на 60-й минуте, а уже на 61-й после его передачи хавбек Тен Копмейнерс сделал счет 3:0.