Миранчук отдал ассист через минуту после выхода вместо Бога. Алексей месяц не играл за «Аталанту»

Алексей Миранчук отдал голевой пас через минуту после выхода на поле в игре с «Сампдорией». Российский полузащитник «Аталанты» заменил вингера Жереми Бога в матче 27-го тура Серии А на 60-й минуте, а уже на 61-й после его передачи хавбек Тен Копмейнерс сделал счет 3:0.
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