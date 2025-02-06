Звезда сериала «Папины дочки» снялась топлес для журнала

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Российская актриса театра и кино Дарья Мельникова снялась топлес для журнала «Атмосфера». Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).