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Рассказываем, благодаря кому образ Брижит Макрон стал одним из самых узнаваемых в мире.

Рассказываем, благодаря кому образ Брижит Макрон стал одним из самых узнаваемых в мире.

﻿﻿Первая леди Франции Брижит Макрон принимает участие в Форуме поколения равенства 2021 года в Елисейском дворце в Париже С тех пор, как Брижит Макрон переехала в Елисейский дворец в качестве первой леди Франции, за ней пристально следят средства массовой информации и мировая общественность.

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