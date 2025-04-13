Рассказываем, благодаря кому образ Брижит Макрон стал одним из самых узнаваемых в мире.

﻿﻿Первая леди Франции Брижит Макрон принимает участие в Форуме поколения равенства 2021 года в Елисейском дворце в Париже С тех пор, как Брижит Макрон переехала в Елисейский дворец в качестве первой леди Франции, за ней пристально следят средства массовой информации и мировая общественность.