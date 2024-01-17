В 2024 году образовательные центры «Точка роста» откроются еще в 15 школах Ивановской области

<p> В 2024 году в рамках национального проекта «Образование» в 15 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, откроются центры естественнонаучного и технологического профилей «Точки роста».
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