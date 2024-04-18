«Угроза очень реальна». В МАГАТЭ вновь напомнили о ядерной опасности после очередной попытки атаки дрона ВСУ на ЗАЭС

МАГАТЭ проинформировали об очередной попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об очередной попытке атаки дрона на учебный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), об этом сообщили в пресс-службе организации со ссылкой на заявление ее гендиректора Рафаэля Гросси.