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В Туле стартовала продажа билетов на матч "Арсенала" с "Краснодаром-2"

В Туле стартовала продажа билетов на матч "Арсенала" с "Краснодаром-2"

В Туле стартовала продажа билетов на матч профессионального футбольного клуба &quot;Арсенал&quot; с &quot;Краснодаром-2&quot;, который состоится 13 ноября, о чем сообщили в пресс-службе тульского футбольного клуба.

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