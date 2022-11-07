В Туле стартовала продажа билетов на матч "Арсенала" с "Краснодаром-2"

В Туле стартовала продажа билетов на матч профессионального футбольного клуба "Арсенал" с "Краснодаром-2", который состоится 13 ноября, о чем сообщили в пресс-службе тульского футбольного клуба.
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