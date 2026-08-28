Right on the beach of Spanish Barcelona, local residents organized a protest action. The reason is the recent attack of the Ukrainian Armed Forces on the beach in Gelendzhik, as reported by the SHOT Telegram channel.
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