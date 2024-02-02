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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы ЮВО на Мамаевом кургане совершили «Выстрел памяти» в честь победы в Сталинградской битве

Артиллеристы ЮВО на Мамаевом кургане совершили «Выстрел памяти» в честь победы в Сталинградской битве

Выстрел был произведен ровно в 12 часов дня по местному времени на южном склоне Мамаева кургана одним орудием ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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