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Украина обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль

Украина обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что ключевую роль в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября сыграла Россия.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
А кто-то от них чего-то другого ожидал?
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1 д.
Виктор Луговой
&quot;Однако стоит задуматься, зачем они это заявление сделали?&quot; А затем, что на воре шапка заполыхала. Хiхлы Хамасу кучу орудиев запродалы, терь на бутерброд намажуццо, шобы Израиловка сей факт не поминала ни прямо, ни косвенно.
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1 д.
Виктор Горшков
Зеленский и его окружение не дебилы и не психически больные. Таких,хотя бы можно попытаться вылечить ,или остановить болезнь. Они добровольно продали душу дьяволу за деньги и мнимую власть. У Дьявола один закон, полное и безоговорочное подчинения только ЕГО воли иначе будут такие кары,что  сидя на раскаленной сковородке покажется райским местом.
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19 час.

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