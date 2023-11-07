Украина обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль

"Однако стоит задуматься, зачем они это заявление сделали?" А затем, что на воре шапка заполыхала. Хiхлы Хамасу кучу орудиев запродалы, терь на бутерброд намажуццо, шобы Израиловка сей факт не поминала ни прямо, ни косвенно.

Виктор Горшков

Зеленский и его окружение не дебилы и не психически больные. Таких,хотя бы можно попытаться вылечить ,или остановить болезнь. Они добровольно продали душу дьяволу за деньги и мнимую власть. У Дьявола один закон, полное и безоговорочное подчинения только ЕГО воли иначе будут такие кары,что сидя на раскаленной сковородке покажется райским местом.