Подводный робот обнаружил "загадочные" формы под антарктическим льдом

Ученые обнаружили ранее невидимые формы под плавающей льдиной в Антарктиде. По данным The New York Times, экспедиция сделала самые подробные снимки нижней части ледника, что крайне важно для понимания процесса повышения уровня воды в океане.
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