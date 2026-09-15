«Дойдет до женщин»: Лавров о мобилизации на Украине

Украина может начать принудительно отправлять на фронт женщин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе «Украинский кризис.
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