Экономист Дайнеко: россиянам пересмотрят зарплаты из-за изменения МРОТ

В России с 1 января 2025 года размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличат на 16,6%, до 22 440 рублей, что станет причиной и роста зарплат, напомнила эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.
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