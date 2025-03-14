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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну о критике от Кина: «У каждого есть свое мнение, это нормально. Я стараюсь делать для клуба все, что в моих силах, быть лучшим капитаном для своих партнеров»

В феврале бывший игрок «Манчестер Юнайтед» выразил недовольство нынешним составом: «Смотрю на игроков и думаю: «Гребаные самозванцы».

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