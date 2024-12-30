Криптовалюта Virtual готовится к ралли

Токен Virtual Protocol (VIRTUAL) демонстрирует признаки усиления бычьего тренда. Неизвестный инвестор вывел с биржи Coinbase 854 ETH (на сумму 2,9 миллиона долларов) и приобрел 851 387 VIRTUAL, что вызвало спекуляции о будущем токена.
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