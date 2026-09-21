Минпросвещения запустило финальный этап конкурса "Воспитатель года"

В Москве стартовал первый тур финала Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" 2026. Участвуют 86 педагогов из разных регионов.
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