Заноза

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Трупное место: Как наши солдаты перехватили инициативу на Сватово-Кременском направлении

Трупное место: Как наши солдаты перехватили инициативу на Сватово-Кременском направлении

На севере Луганской области вчерашние мобилизованные русские солдаты успешно ведут жесточайшие бои с противником В сводке Минобороны РФ (по состоянии на 1 февраля) говорится: «На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

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