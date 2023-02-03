Трупное место: Как наши солдаты перехватили инициативу на Сватово-Кременском направлении

На севере Луганской области вчерашние мобилизованные русские солдаты успешно ведут жесточайшие бои с противником В сводке Минобороны РФ (по состоянии на 1 февраля) говорится: «На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.