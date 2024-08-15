О народной дружине Бескудниковского района САО г Москвы

Народная дружина Бескудниковского района создана в 1993 годуОсновная задача НД оказание содействия правоохранительным органам в их деятельности по обеспечению общественного порядка предупреждению и пресечению правонарушений распространению правовых знаний разъяснению норм поведения в общественных местахНачальник штаба НД района Бобраков Андрей Викторович майор полиции в отставке житель САО работает в должности с августа 2023 годаПо состоянию на август 2024 года численность НД составляет 126 человекПравовая основа деятельности НД Конституция РФ Федеральные законы и иные нормативно правовые акты Российской федерации Закон города Москвы от 26 июня 2002 года номер 36 о Московской городской народной дружине и другие нормативно правовые акты города МосквыДеятельность народной дружины основывается на принципах законности добровольности соблюдения прав и свобод гражданНародная дружина Бескудниковского района постоянно взаимодействует с Управой района и ОМВД России по Бескудниковскому району города МосквыПриоритетные направления деятельности народной дружины оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении охраны общественного порядка при проведении различных мероприятийНа постоянной основе народными дружинниками совместно с участковыми инспекторами полиции сотрудниками ППС осуществляется патрулирование жилого сектора в ходе которого производится проверка антитеррористической защищенности объектов расположенных на территории районаНародной дружиной оказывается содействие сотрудникам отделения по делам несовершеннолетних в проверке подучетных подростков посещение их по месту жительстваИз ближайших мероприятий запланировано взаимодействие с сотрудниками органов внутренних дел по охране общественного порядка на Дне Знаний 2 сентября 2024 годаТак же в период выборов в Московскую городскую думу 6 7 8 сентября 2024 будет организовано постоянное дежурство народных дружинников на всех избирательных участках.