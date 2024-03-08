«Не голосуйте за него»: Сатановский после долгого молчания рассказал о том, что ждет Путина на предстоящих выборах

До выборов президента РФ, которые пройдут в режиме трехдневного голосования, остались считанные дни. Предвыборная компания вышла на финишную прямую и подготовка к этому наиважнейшему для страны событию идет полным ходом.
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