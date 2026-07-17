Каретный сарай и конюшню в Мичуринске планируют выставить на торги за 1 рубль

В Мичуринске может появиться новое общественное пространство. Речь идёт о возможном восстановлении объекта культурного наследия "Каретный сарай и конюшня", который входит в состав исторического жилого ансамбля, расположенного вдоль улицы Филиппова.
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