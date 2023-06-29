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США предостерегли своих граждан во Франции от появления в местах с беспорядками

США предостерегли своих граждан во Франции от появления в местах с беспорядками

Посольство США в Париже в четверг, 29 июня, призвало своих сограждан избегать во Франции районов с беспорядками, которые не прекращаются в стране третий день и были спровоцированы с убийством 17-летнего молодого человека сотрудником полиции.

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