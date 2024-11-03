Цыгане вернулись в Коркино и грозят расправой

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Sergey Ivanov

Что, цыгане не хотят служить? -Так ведь есть способ! Апробирован еще в царской армии: «Девять забей, а десятого представь!» Что, негуманно? Бесчеловечно? А гуманно за счет русских мужиков держать на своем горбу этих паразитов? И вот ведь что особенно гаденько: Из этой статьи ясно: Полиция взяла под охрану дом барона. Везде стоят посты. Все оцеплено. Это наша доблестная власть вот так защищает цыган от русских! Потому, что нельзя допустить «разжигания». Ну, а когда цыган убивает таксистку- это не убийство. Это- национальная особенность, к которой русские должны приспособиться! А ведь если по- справедливости, надо бы сначала сжечь все эти дома, тем более, что построены они без разрешений, а за врезки в газовые и водопроводные магистрали- пересажать хозяев. Тем более, что ни за электричество, ни за воду они не платят- а в результате сбытовые организации делят утечку на всех- то есть, на русских. И тем более, что ни один из них не в состоянии предъявить, на какие деньги он этот дом выстроил. А остальных- просто выгнать за пределы города. Пусть запрягают свои кибитки- и катят куда подальше! И ведь достаточно преподать такой урок пару раз- и все они сразу станут вежливыми и законопослушными!!